Кибератаки: пострадавших компаний гораздо больше, чем озвучено - эксперт

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. После массовой хакерской атаки киберполиця рекомендует всем пользователям программы М.Е.Doc изменить пароли и электронные цифровые подписи. Говорят, что эти данные могут быть скомпрометированы.

После того, как 27 июня состоялось массовое поражение компьютеров украинских предприятий и учреждений вирусом-вредителем Petya А, киберполиция предположила, а специалисты по компьютерной безопасности компании Microsoft подтвердили, что атака началась именно с системы автоматического обновления программы М.Е.Doc.

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По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

"Это действительно серьезный удар, я думаю, что те цифры, которые официально озвучивает наше руководство государства, не совсем соответствуют действительности. Я просто скажу, что в связи с определенной загруженностью моих бухгалтеров, например, мы не подавали какого обращения в правоохранительные органы. То есть я уверен, что такие предприятия, как мое, не отражены в статистике и таких предприятий десятки тысяч. Поэтому сейчас люди не понимают, какой смысл обращаться в киберполициию, которая упустила указанную хакерскую атаку", — отметил эксперт.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.