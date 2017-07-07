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    Общество

    Кибератаки: пострадавших компаний гораздо больше, чем озвучено - эксперт

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (117)

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    Председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что небольшие предприятия, пострадавшие от хакерских атак, не видят смысля обращаться в киберполицию.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. После массовой хакерской атаки киберполиця рекомендует всем пользователям программы М.Е.Doc изменить пароли и электронные цифровые подписи. Говорят, что эти данные могут быть скомпрометированы.

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    После того, как 27 июня состоялось массовое поражение компьютеров украинских предприятий и учреждений вирусом-вредителем Petya А, киберполиция предположила, а специалисты по компьютерной безопасности компании Microsoft подтвердили, что атака началась именно с системы автоматического обновления программы М.Е.Doc.

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    По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

    "Это действительно серьезный удар, я думаю, что те цифры, которые официально озвучивает наше руководство государства, не совсем соответствуют действительности. Я просто скажу, что в связи с определенной загруженностью моих бухгалтеров, например, мы не подавали какого обращения в правоохранительные органы. То есть я уверен, что такие предприятия, как мое, не отражены в статистике и таких предприятий десятки тысяч. Поэтому сейчас люди не понимают, какой смысл обращаться в киберполициию, которая упустила указанную хакерскую атаку", — отметил эксперт.

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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