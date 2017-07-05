КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк заявил, что по факту кибератаки в Украине открыто 597 уголовных производств.

По его словам, более тысячи юридических и физических лиц обратились в правоохранительные органы по факту кибератаки.

"На данный момент открыто 597 уголовных производств по статье 361 Уголовного кодекса, 1047 юридических и физических лиц обратились с официальными заявлениями в правоохранительные органы с этой проблемой, которые в дальнейшем могут быть признаны потерпевшими. Но в большинстве случаев к нам продолжают обращаться преимущественно с целью консультации", — сказал он в интервью "Цензор.net".

Также, по его словам, предприниматели продолжают обращаться и в киберполицию, чтобы зафиксировать факт заражения техники вирусом. Это является основанием для налоговой службы отстрочить сдачу отчетности.

Демедюк добавил, что киберполиция также рекомендует пользователям отказаться от М.Е. Dос.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о проведении правоохранителями ряда обысков в компании M.E.Doс в связи с ее возможной причастностью к хакерской атаке. Начальник департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк заявлял, что ведомство проводит расследование по поводу причастности компании M.E.Doс к хакерской атаке. M.E.Doс заявила, что ее программа не имеет отношения к хакерской атаке, отметив, что компания сама подверглась заражению и привлекла правоохранителей и экспертов Cisco Ukraine для разбирательств.