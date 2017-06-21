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    Минобороны назвало количество призванных в ВСУ офицеров запаса

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    По словам министра обороны Степана Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Министерство обороны завершило призыв офицеров запаса, сообщил 21 июня министр обороны Степан Полторак.

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    "Нет никаких проблем (с призывом), отбор почти 1 тысячи человек практически завершен", — сказал министр.

    По словам Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.

    Также министр уточнил, что в Украине около 96 тысяч офицеров запаса.

    Ранее Минобороны сообщило, что министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о порядке призыва офицеров запаса на военную службу в 2017 году. Согласно приказу, могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса и окончивших военные кафедры.

     

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