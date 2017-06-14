Госинспекция назвала причину задымления на Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Причиной задымления в помещении третьего энергоблока Чернобыльской АЭС стало курение в неположенном месте, сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Причиной задымления стало курение в неположенном месте неустановленным лицом. Сейчас ведется служебное расследование, инициированы дополнительные проверки противопожарного режима ГСП "Чернобыльская АЭС". На сегодня ядерного топлива на энергоблоке №3 ЧАЭС нет, в помещениях, где случилось задымление, технологическое оборудование отсутствует", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС не изменился.

Напомним, во вторник госинспекция сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое оперативно было ликвидировано. Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.