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    Общество

    МВД вводит новые экзаменационные билеты по ПДД

    (обновлено: )28
    Как сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД, прошло бурное общественное обсуждение новых билетов по ПДД: было получено более 110 тысяч различных замечаний и предложений.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В сервисных центрах МВД со следующей недели вводятся новые экзаменационные билеты по правилам дорожного движения (ПДД), сообщил на открытии нового сервисного центра МВД в Киеве на Петровке руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает "Укринформ".

    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
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    "У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов", — сказал Криклий.

    По его словам, результаты общественного обсуждения новых билетов по ПДД "бешенные": было получено более 110 тысяч различных замечаний и предложений. К этому процессу присоединились 11000 граждан из разных уголков Украины.

    "И до конца года мы также обязательно запустим уже фиксацию экзаменов как теоретической, так и практической части экзаменов (на получение водительских удостоверений — ред.) на камеры. Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать о какой-то даже теоретической возможности приобрести права, не имея знаний ", — подчеркнул руководитель Главного сервисного центра МВД.

    Как сообщалось ранее, с начала года полиция составила 46 тысяч административных протоколов и оштрафовала граждан на 500 миллионов гривен за вождение в нетрезвом виде.

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