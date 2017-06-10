Дорожная полиция 12 июня заменит ГАИ - Князев

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. С 12 июня 30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины и нести службу будут на современных автомобилях марки Hyundai. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Выборы в Великобритании. Не исключено, что Брекзита не будет

"С согласия министра внутренних дел вчера мы подписали приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции", — сообщил он.

Он добавил, что дорожная полиция начнет свою работу уже 12 июня и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

"Я думаю, с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена", — отметил глава Нацполиции.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в ближайшее время система обучения будущих полицейских по специальным дисциплинам будет кардинально изменена.