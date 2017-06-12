Украина и Южная Корея обсуждают возможность признания водительских прав

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и посол Южной Кореи в Киеве Ли Янг Гу договорились о расширении договорно-правовой базы отношений между странами, в частности, о разработке проекта соглашения о взаимном признании национальных водительских удостоверений, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В конце встречи Арсен Аваков и посол Ли Ян Гу договорились о расширении договорно-правовой базы отношений. В частности, речь шла о разработке проекта соглашения между правительствами Украины и Республики Корея о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, а также меморандума о взаимопонимании между Национальной полицией Украины и Национальным полицейским агентством Республики Корея", — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили мероприятия, которые планируются в рамках празднования 25-й годовщины установления между Республикой Кореей и Украиной дипломатических отношений. Отдельное внимание было сосредоточено на вопросах внедрения эффективных мер безопасности участников форума.

МВД Украины Встреча министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с послом Южной Кореи Ли Ян Гу

Ранее сообщалось, что первый вице-министр Украины – глава Минэкономразвития Степан Кубив на встрече с послом Южной Кореи Ли Янг Гу в конце мая и представителями южнокорейского бизнеса призвал инвестировать в создание в Украине инфраструктуры сети мобильной связи 4G и 5G.