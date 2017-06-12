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    Первый рельсовый автобус отправился из Украины в Польшу

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    Европа открывает для украинцев свои границы (566)

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    Кроме того, пассажиров рельсового автобуса, который идет из Ковеля, на конечной станции в Хелме ждет пересадка до городов Варшава, Люблин, Замосць, Жешув.
    Рельсовый автобус Ковель-Ягодин-Хелм
    Facebook Владимира Гунчика

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Из Украины в Польшу запустили рельсовый автобус, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Сегодня в международном железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" состоялось оформление пассажиров первого рейса рельсового автобуса "Ковель-Ягодин-Хелм", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, для оформления пассажиров пограничники задействовали необходимое количество нарядов, что позволило максимально быстро пересечь границу.

    Кроме того, пассажиров рельсового автобуса на конечной станции в Хелме ждет пересадка до городов Варшава, Люблин, Замосць, Жешув, сообщили в ведомстве.

    "Первое оформление международного рельсового автобуса в Волынской области осуществлено при наличии 92 пассажиров. Путешественники остались довольны максимально быстрой процедурой контроля при пересечении государственной границы", — добавили в ведомстве, отметив, что в целом автобус может вместить 187 пассажиров.

    Напомним, с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

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