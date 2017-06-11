Вице-премьер рассказала, где еще можно оформить биометрический паспорт

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе советует украинцам оформлять биометрические паспорта в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), поскольку в этих учреждениях меньшие очереди.

Об этом она сказала журналистам во время сопровождения первого "безвизового" поезда из Киева в польский Перемышль.

Комментируя ситуацию с огромными очередями украинцев для получения биометрических паспортов, вице-премьер отметила: "Я хотела бы посоветовать больше веры в страну, потому что мы давно говорили о том, что делайте биометрические паспорта, если вы хотите воспользоваться безвизом".

"Я думаю, что вообще это решение (о введении безвиза с ЕС — Ред.), вы знаете, если можно так сказать, — это пощечина тем, кто не верил, кто хотел видеть во всем, во всех событиях измену", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Сейчас хотела бы посоветовать немного терпения. Я думаю, что этот наплыв, волна, она пройдет, потому что действительно многие, наверное, до последнего момента ждали: ну что — будет, не будет, а вот тогда я пойду", — считает она.

"И поэтому получилось, что сейчас Государственная миграционная служба не успевает справляться с таким количеством запросов, но, вместе с тем, я также знаю, не все граждане пользуются также возможностями ЦПАУ (центров предоставления административных услуг), у ЦПАУ тоже есть возможность делать биометрические паспорта. Там меньше очереди. Там, по-моему, это стоит немного больше, но уже можно выбирать: очередь или деньги", — сказала вице-премьер.

Она выразила надежду, что "через несколько месяцев такого ажиотажа больше уже не будет".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что более четырех миллионов украинцев уже получили биометрические паспорта, которые нужны для безвизовых поездок в Евросоюз.