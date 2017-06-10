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    Общество

    Биометрических паспортов хватит на всех - Порошенко

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (513)

    (обновлено: )6801
    Как заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима, очередь желающих получить биометрический паспорт не сокращается.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более четырех миллионов украинцев уже получили биометрические паспорта, которые нужны для безвизовых поездок в Евросоюз.

    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    УНИАН
    Как украинцы "ползли" к безвизу: в Киеве открылась выставка карикатур

    "Более четырех миллионов граждан уже получили биометрические паспорта. Это опровергает то, что украинцам они не нужны. Уже 10% украинцев их имеют, и они необходимы для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом. Очередь желающих никак не сокращается. Но я хочу всех успокоить, прошу всех не волноваться, подчеркиваю, хватит на всех", — заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима.

    Порошенко также выразил уверенность, что у "безвизового режима есть начало, а конца ему не будет".

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ должен вступить в силу в ночь на воскресенье.

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