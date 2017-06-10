Геращенко предложила въезд граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко выступила за целесообразность въезда граждан России в Украину по биометрическим паспортам, сообщает "112 Украина".

При этом, как отметила Геращенко, одной из ключевых задач Украины является безопасность границ.

"Мы должны быть таким же ответственным партнером для ЕС… чтобы не создавать миграционные риски, и в этом контексте важна реформа, которую Украина провела в нашем законодательстве и в наших документах. Мы теперь имеем ID-карты и биометрические паспорта", — сказала она.

В связи с этим Геращенко допустила целесообразность въезда граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам.

"И тогда очень важно ввести такой режим биопаспортов, разрешения въезда гражданам РФ как очень важный по безопасности элемент. Биометрический паспорт — это дополнительная проверка: кто въезжает, что за человек, есть ли он в какой-нибудь базе данных? Думаю, что позиция по биометрическим паспортам является сегодня мудрой с точки зрения нашей безопасности", — сказала она.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.