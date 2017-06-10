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    Политика

    Геращенко предложила въезд граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (59)

    (обновлено: )40904
    Геращенко допустила целесообразность въезда граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам: "Очень важно ввести такой режим биопаспортов, разрешения въезда гражданам РФ как очень важный по безопасности элемент".
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко выступила за целесообразность въезда граждан России в Украину по биометрическим паспортам, сообщает "112 Украина".

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    При этом, как отметила Геращенко, одной из ключевых задач Украины является безопасность границ.

    "Мы должны быть таким же ответственным партнером для ЕС… чтобы не создавать миграционные риски, и в этом контексте важна реформа, которую Украина провела в нашем законодательстве и в наших документах. Мы теперь имеем ID-карты и биометрические паспорта", — сказала она.

    В связи с этим Геращенко допустила целесообразность въезда граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам.

    "И тогда очень важно ввести такой режим биопаспортов, разрешения въезда гражданам РФ как очень важный по безопасности элемент. Биометрический паспорт — это дополнительная проверка: кто въезжает, что за человек, есть ли он в какой-нибудь базе данных? Думаю, что позиция по биометрическим паспортам является сегодня мудрой с точки зрения нашей безопасности", — сказала она.

    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

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