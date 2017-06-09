Под Киевом выгрузили 60 тонн львовского мусора

ГУ Национальной полиции в Житомирской области

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В Киевской области в поле вблизи автодороги "Борисполь — Барышевка" неизвестные незаконно выгрузили львовский мусор. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Главное управление Национальной полиции в Киевской области Львовский мусор в Киевской области

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и выявила более 60 тонн мусора. При проведении осмотра места происшествия была найдена документация с разных заведений г. Львова", — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к незаконной перевозке мусора.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Ранее пресс-служба Львовской областной прокуратуры, правоохранительные органы Львовской области разоблачили лиц, организовавших незаконные схемы вывоза мусора из Львова.