В Закарпатской области остановили фуру с львовским мусором

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Иршавском районе Закарпатской области, на полевой дороге между селами Сельцо и Ольховка, местные жители остановили фуру с львовским мусором, сообщается на сайте главы ОГА Закарпатья Геннадия Москаля.

Фура свернула с трассы на боковую дорогу, очевидно, чтобы незаметно сбросить мусор в поле. Но, поскольку поля заняты теплицами, оказалось, что выгрузить мусор негде. Фура развернулась, чтобы вернуться на трассу и поискать другое удобное место. Но ее задержали местные жители.

Когда они начали допытываться, что фура с мусором делает у теплиц, водитель с напарником сбежали, оставив грузовик в поле. Но когда на место прибыла полиция, они вернулись и показали договор, согласно которому везут мусор в с.Тересва Тячевского района к частному предпринимателю, который обязуется утилизировать весь этот груз.

Объяснить, каким образом фура, которая должна была ехать из Львовской области в Тересву через Воловец, Межгорье и Хуст, оказалась в Иршавском районе, водитель не смог.

Выяснилось, что частный предприниматель из Тересвы занимается сбором металлолома и принять фуру мусора физически не может.

"Я дал поручение отправить фуру с мусором под сопровождением полиции назад в Львовскую область. И провести служебное расследование, как она могла заехать в Закарпатье через пост в Нижних Воротах, где несут службу работники правоохранительных и контролирующих органов", — написал Москаль.

Он уточнил, что львовяне уже несколько раз обращались с предложениями принять мусора, но им было отказано из-за того, что свой мусор некуда девать.

Ранее пресс-служба Львовской областной прокуратуры, правоохранительные органы Львовской области разоблачили лиц, организовавших незаконные схемы вывоза мусора из Львова.