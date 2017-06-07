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    В Закарпатской области остановили фуру с львовским мусором

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (297)

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    Объяснить, каким образом фура, которая должна была ехать из Львовской области в Тересву через Воловец, Межгорье и Хуст, оказалась в Иршавском районе, водитель не смог.
    В Закарпатской области остановили фуру с львовским мусором
    Сайт Геннадия Москаля

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Иршавском районе Закарпатской области, на полевой дороге между селами Сельцо и Ольховка, местные жители остановили фуру с львовским мусором, сообщается на сайте главы ОГА Закарпатья Геннадия Москаля.

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    Фура свернула с трассы на боковую дорогу, очевидно, чтобы незаметно сбросить мусор в поле. Но, поскольку поля заняты теплицами, оказалось, что выгрузить мусор негде. Фура развернулась, чтобы вернуться на трассу и поискать другое удобное место. Но ее задержали местные жители.

    Когда они начали допытываться, что фура с мусором делает у теплиц, водитель с напарником сбежали, оставив грузовик в поле. Но когда на место прибыла полиция, они вернулись и показали договор, согласно которому везут мусор в с.Тересва Тячевского района к частному предпринимателю, который обязуется утилизировать весь этот груз.

    Объяснить, каким образом фура, которая должна была ехать из Львовской области в Тересву через Воловец, Межгорье и Хуст, оказалась в Иршавском районе, водитель не смог.

    Выяснилось, что частный предприниматель из Тересвы занимается сбором металлолома и принять фуру мусора физически не может.

    "Я дал поручение отправить фуру с мусором под сопровождением полиции назад в Львовскую область. И провести служебное расследование, как она могла заехать в Закарпатье через пост в Нижних Воротах, где несут службу работники правоохранительных и контролирующих органов", — написал Москаль.

    Он уточнил, что львовяне уже несколько раз обращались с предложениями принять мусора, но им было отказано из-за того, что свой мусор некуда девать.

    Ранее пресс-служба Львовской областной прокуратуры, правоохранительные органы Львовской области разоблачили лиц, организовавших незаконные схемы вывоза мусора из Львова.

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