Во Львове начали поджигать мусор

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Во Львове подожгли мусор, пожарные и патрульные прибыли на место происшествия. Об этом сообщает Варта 1 в Facebook.

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"Поджог мусора у Набережного квартала! Пожарная машина и патрульные уже на месте", — говорится в сообщении.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.