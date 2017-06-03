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    Происшествия

    Во Львове начали поджигать мусор

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (296)

    (обновлено: )10410
    Согласно информации, опубликованной в соцсети Facebook, пожарная машина и патрульные прибыли на место происшествия во Львове, где подожгли мусор.
    Поджог мусора во Львове
    Igor Zinkevych / Facebook

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Во Львове подожгли мусор, пожарные и патрульные прибыли на место происшествия. Об этом сообщает Варта 1 в Facebook.

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    "Поджог мусора у Набережного квартала! Пожарная машина и патрульные уже на месте", — говорится в сообщении.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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