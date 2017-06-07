Газета "Укрзализныци" сообщила, как правильно заниматься сексом в поездах

Газета "Магистраль-Экспресс"

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Газета "Магистраль-Экспресс" (приложение к корпоративной газете "Укрзализныци" "Магистраль") сообщила пассажирам поездов Интерсити, как правильно заниматься сексом. Как оказалось, для таких нужд у проводника можно даже взять ремни, которые, будучи прикрепленными к полке и потолку, помогут не допустить травм.

Кроме того, "Укрзализныця" предлагает специальные вагоны-салоны. Вместо обычных полок там — широкие кровати.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 19 летних поездов. Начиная с конца мая и до сентября они будут направляться в сторону южных курортов Украины: Бердянска, Геническа, Одессы, Николаева и Херсона.

Напомним, ранее председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что ПАО "Укрзализныця" не исключает повышения стоимости билетов на популярных направлениях на 25%.