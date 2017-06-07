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    Общество

    Газета "Укрзализныци" сообщила, как правильно заниматься сексом в поездах

    (обновлено: )46701
    Приложение к корпоративной газете "Укрзализныци" опубликовала статью, в которой описывается как правильно заниматься сексом в поездах.
    Газета Укрзализныци сообщила, как правильно заниматься сексом в поездах
    Газета "Магистраль-Экспресс"

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Газета "Магистраль-Экспресс" (приложение к корпоративной газете "Укрзализныци" "Магистраль")  сообщила пассажирам поездов Интерсити, как правильно заниматься сексом. Как оказалось, для таких нужд у проводника можно даже взять ремни, которые, будучи прикрепленными к полке и потолку, помогут не допустить травм.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Из Днепра. "Укрзализныця" против ведущего оборонного предприятия Украины?

    Кроме того, "Укрзализныця" предлагает специальные вагоны-салоны. Вместо обычных полок там — широкие кровати.

    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 19 летних поездов. Начиная с конца мая и до сентября они будут направляться в сторону южных курортов Украины: Бердянска, Геническа, Одессы, Николаева и Херсона.

    Напомним, ранее председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что ПАО "Укрзализныця" не исключает повышения стоимости билетов на популярных направлениях на 25%.

    Газета "Магистраль-Экспресс"
    Газета "Укрзализныци" сообщила, как правильно заниматься сексом в поездах

     

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