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    Экономика

    "Укрзализныця" запустила на лето 19 дополнительных поездов

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    С конца мая и до сентября 19 поездов будут направляться в сторону южных курортов Украины. Также для удобства пассажиров на летний период изменена периодичность курсирования 5 поездов.
    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 19 летних поездов. Начиная с конца мая и до сентября они будут направляться в сторону южных курортов Украины: Бердянска, Геническа, Одессы, Николаева и Херсона, сообщается на сайте предприятия.

    В направлении Бердянска будут курсировать:

    1. №228 Киев — Бердянск, со 2 по 12 июня через день, с 14 июня по 31 августа ежедневно с 2 по 16 сентября через день;
    2. №472/ 552/471 Днепр, Кривой Рог — Бердянск, с 3 июня по 15 сентября через день;
    3. №261/262 Харьков — Бердянск с 4 июня по 20 сентября через день;
    4. №188/187 Львов — Бердянск, с 3 июня по 12 сентября через день.

    В направлении Геническа поезда:

    1. №282/294 Хмельницкий, Киев — Геническ, из Хмельницкого в Геническ с 1 июня по 15 сентября через день, из Киева в Геническ с 16 по 28 июня из-за день, из Геническа в Хмельницкий с 29 июня по 31 августа;
    2. №190 / 244/189 Днепр, Кривой Рог — Геническ, с 10 июня по 10 сентября через день;
    3. №232/231 Геническ — Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября через день;
    4. №729/730 Харьков — Геническ, с 15 июня по 31 августа ежедневно.

    В направлении Одессы пассажиры могут воспользоваться следующими сезонными поездами:

    1. №228 Одесса — Львов, с 25 мая по 17 сентября ежедневно;
    2. №251/252 Днепр, Кривой Рог — Одесса, с 28 мая по 31 августа ежедневно с 2 по 16 сентября через день;
    3. №271/272 Харьков — Одесса, с 3 июня по 19 сентября через день;
    4. №761/762 Киев — Одесса, ежедневно с 16 июня по 31 августа;
    5. № 191/192 Одесса — Мариуполь, с 20 июня через день;
    6. № 270/269 Одесса — Харьков, с 1 июня по 17 сентября через день.

    В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:

    1. №288 Киев — Херсон, на 2, 4 июня.
    2. №256/255 Львов — Херсон, с 26 мая по 17 сентября через день;
    3. №265/266 Харьков — Херсон, с 3 июня по 5 сентября через день;
    4. №298/297 Киев — Херсон, с 28 июня по 9 сентября ежедневно.

    В направлении Николаева:

    №162/161 Николаев — Киев, 1, 3, 5, 15, 17, 30 июня, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июля, 2, 4, 10, 12,18, 20, 26, 28 августа.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кроме того, для удобства пассажиров на летний период изменена периодичность курсирования 5 поездов. Так, поезд №92/91 Константиновка — Одесса будет курсировать ежедневно, поезд №63/64 Днепр — Одесса — ежедневно с 24 мая по 29 сентября, поезд №134/133 Николаев — Ивано-Франковск с 1 июня по 28 августа через день, №136/135 Одесса — Черновцы — ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Поезд №148/147 Одесса — Киев с 25 мая по 30 июня ежедневно, с 1 июля по 30 сентября три раза в неделю, с 1 июля по 30 сентября четыре раза в неделю.

    Ранее председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что ПАО "Укрзализныця" не исключает повышения стоимости билетов на популярных направлениях на 25%.

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