"Укрзализныця" запустила на лето 19 дополнительных поездов

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 19 летних поездов. Начиная с конца мая и до сентября они будут направляться в сторону южных курортов Украины: Бердянска, Геническа, Одессы, Николаева и Херсона, сообщается на сайте предприятия.

В направлении Бердянска будут курсировать:

№228 Киев — Бердянск, со 2 по 12 июня через день, с 14 июня по 31 августа ежедневно с 2 по 16 сентября через день; №472/ 552/471 Днепр, Кривой Рог — Бердянск, с 3 июня по 15 сентября через день; №261/262 Харьков — Бердянск с 4 июня по 20 сентября через день; №188/187 Львов — Бердянск, с 3 июня по 12 сентября через день.

В направлении Геническа поезда:

№282/294 Хмельницкий, Киев — Геническ, из Хмельницкого в Геническ с 1 июня по 15 сентября через день, из Киева в Геническ с 16 по 28 июня из-за день, из Геническа в Хмельницкий с 29 июня по 31 августа; №190 / 244/189 Днепр, Кривой Рог — Геническ, с 10 июня по 10 сентября через день; №232/231 Геническ — Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября через день; №729/730 Харьков — Геническ, с 15 июня по 31 августа ежедневно.

В направлении Одессы пассажиры могут воспользоваться следующими сезонными поездами:

№228 Одесса — Львов, с 25 мая по 17 сентября ежедневно; №251/252 Днепр, Кривой Рог — Одесса, с 28 мая по 31 августа ежедневно с 2 по 16 сентября через день; №271/272 Харьков — Одесса, с 3 июня по 19 сентября через день; №761/762 Киев — Одесса, ежедневно с 16 июня по 31 августа; № 191/192 Одесса — Мариуполь, с 20 июня через день; № 270/269 Одесса — Харьков, с 1 июня по 17 сентября через день.

В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:

№288 Киев — Херсон, на 2, 4 июня. №256/255 Львов — Херсон, с 26 мая по 17 сентября через день; №265/266 Харьков — Херсон, с 3 июня по 5 сентября через день; №298/297 Киев — Херсон, с 28 июня по 9 сентября ежедневно.

В направлении Николаева:

№162/161 Николаев — Киев, 1, 3, 5, 15, 17, 30 июня, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июля, 2, 4, 10, 12,18, 20, 26, 28 августа.

Кроме того, для удобства пассажиров на летний период изменена периодичность курсирования 5 поездов. Так, поезд №92/91 Константиновка — Одесса будет курсировать ежедневно, поезд №63/64 Днепр — Одесса — ежедневно с 24 мая по 29 сентября, поезд №134/133 Николаев — Ивано-Франковск с 1 июня по 28 августа через день, №136/135 Одесса — Черновцы — ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Поезд №148/147 Одесса — Киев с 25 мая по 30 июня ежедневно, с 1 июля по 30 сентября три раза в неделю, с 1 июля по 30 сентября четыре раза в неделю.

Ранее председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что ПАО "Укрзализныця" не исключает повышения стоимости билетов на популярных направлениях на 25%.