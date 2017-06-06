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    Общество

    В среду в Украине - сильная жара, дожди и град

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    Синоптики обещают в среду на большей территории Украины дожди с грозами, местами град. Также ожидается высокая температура более 30 градусов жары.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В среду, 7 июня, в Киеве синоптики обещают жаркую погоду, вечером местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

    Непогода в Киеве
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    Прохладно и дожди. Что уик-энд грядущий нам готовит

    Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +29…+32 градуса, сообщает Гидрометцентр.

    На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем местами град. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+28 градусов.

    На севере переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

    В центре страны переменная облачность, в основном без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

    На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

    На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

    В последнюю неделю в Украине держится жаркая погода с дождями.

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