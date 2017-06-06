В среду в Украине - сильная жара, дожди и град

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В среду, 7 июня, в Киеве синоптики обещают жаркую погоду, вечером местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +29…+32 градуса, сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем местами град. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+28 градусов.

На севере переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

В центре страны переменная облачность, в основном без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса.

В последнюю неделю в Украине держится жаркая погода с дождями.