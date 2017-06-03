В Крыму запретили разводить костры

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожароопасность, в связи с этим запрещается разводить костры и использовать пиротехнику, говорится в сообщении крымского управления МЧС РФ.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4-6 июня 2017 года в Крыму ожидается высокая пожарная опасность", — говорится в сообщении.

В связи с этим, запрещается разводить костры, использовать мангалы, пиротехнические изделия, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, а также выжигать траву и стерню.

Ранее сообщалось, что в Крыму открылся курортный сезон, во всех городах и районах республики пройдут двухдневные массовые гуляния и концерты, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. По его словам, главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.