Пограничники не пустили в Украину 10 граждан Узбекистана из-за посещения Крыма

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники пограничной службы Украины не пропустили в страну десять граждан Узбекистана из-за посещения Крыма, им запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Вчера к контрольному пункту "Чонгар" с временно оккупированного Крыма в пешем порядке прибыли десять граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля военнослужащие установили, что иностранцы на территорию оккупированного Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и у них отсутствуют спецразрешения на пересечение админграницы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пограничники запретили иностранцам въезд в страну сроком на три года.

Всего в мае пограничники Бердянского отряда в контрольном пункте "Чонгар" по этим же причинам запретили въезд на территорию Украины 83 гражданам Узбекистана, пяти — Таджикистана, пяти — Азербайджана, троим — Армении, двум — Киргизии, двум — Казахстана и двум из России, добавили в пресс-службе.

Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.