Крым полностью отказался от украинского интернет-трафика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма решили отказаться от украинского интернет-трафика, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики вице-премьер Дмитрий Полонский.

В среду пользователи соцсетей и СМИ, использующие услуги крымской компании "Телекоммуникационные системы" (ТКС), сообщили об отсутствии доступа к российским ресурсам "Яндекс" и Мail.ru, а также соцсети "ВКонтакте". Позднее доступ к российским ресурсам снова появился.

По словам вице-премьера, блокировка ресурсов была исключительно техническим моментом, связанным с тем, что часть крымских провайдеров использовали украинский интернет-трафик. Он отметил, что теперь крымские операторы полностью перешли на отечественный трафик.

"Теперь они уже переключились на наши российские сети, поэтому этот вопрос снят. Это была чисто техническая история. Провайдеры переключились на российский трафик, и проблема снялась", — сказал РИА Новости Полонский.

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Указ президента Украины Петра Порошенко о продлении антироссийских мер вступил в силу 17 мая. В расширенную версию санкционного списка попали 1228 человек и 468 фирм и компаний. В соответствии с документом в Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", к "Яндексу" и Mail.ru.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.