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    Таиланд получит украинские танки "Оплот" на следующей неделе

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    Главный конструктор харьковского завода имени Малышева Александр Шейко сообщил, что уже выполнено три четверти контракта с Таиландом по танкам "Оплот".
    Танк Т-84У Оплот
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Партию украинских танков "Оплот" в рамках контракта, подписанного в 2011 году, передадут Таиланду на следующей неделе.

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    Об этом сообщил главный конструктор харьковского завода имени Малышева Александр Шейко.

    "Таиланд. На следующей неделе мы отгружаем очередную партию. Количество – информация конфиденциальная. Мы выполнили три четверти контракта", — цитирует УНИАН Шейко.

    Контракт на поставку 49 танков был подписан между Украиной и Таиландом в 2011 году, однако из-за трудностей, которые украинская сторона связывает с прохождением боевых действий в непосредственной близости от производящего танки предприятия, танки не были поставлены в указанные в контракте сроки.

    Ранее заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Денис Гурак заявлял, что контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд, подписанный в 2011 году, будет полностью завершен до середины 2017 года.

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