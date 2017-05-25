Таиланд получит украинские танки "Оплот" на следующей неделе

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Партию украинских танков "Оплот" в рамках контракта, подписанного в 2011 году, передадут Таиланду на следующей неделе.

Об этом сообщил главный конструктор харьковского завода имени Малышева Александр Шейко.

"Таиланд. На следующей неделе мы отгружаем очередную партию. Количество – информация конфиденциальная. Мы выполнили три четверти контракта", — цитирует УНИАН Шейко.

Контракт на поставку 49 танков был подписан между Украиной и Таиландом в 2011 году, однако из-за трудностей, которые украинская сторона связывает с прохождением боевых действий в непосредственной близости от производящего танки предприятия, танки не были поставлены в указанные в контракте сроки.

Ранее заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Денис Гурак заявлял, что контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд, подписанный в 2011 году, будет полностью завершен до середины 2017 года.

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