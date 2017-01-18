Источник: таиландские военные принимают в Харькове партию танков "Оплот"

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Высокопоставленный источник в министерстве обороны Таиланда сообщил РИА Новости, что группа старших офицеров и специалистов сухопутных войск Таиланда в настоящее время ведет на заводе имени Малышева в Харькове приемку новой партии из 5 танков "Оплот — Т" по контракту, подписанному в 2011 году.

"Сейчас в Украине, в Харькове, находится наша делегация, которая ведет приемку новой партии из пяти танков "Оплот — Т". Также, наши специалисты осматривают и остальные танки, которые должны быть поставлены по тому же контракту, поставка которых может состояться в середине и в конце 2017 года", — сообщил собеседник агентства.

Контракт на поставку 49 танков был подписан между Украиной и Таиландом в 2011 году, однако из-за трудностей, которые украинская сторона связывает с прохождением боевых действий в непосредственной близости от производящего танки предприятия, танки не были поставлены в указанные в контракте сроки, напомнил источник агентства.

"После длительной задержки поставки все же начались, и к настоящему моменту мы приняли 25 украинских танков, из которых 20 уже доставлены в Таиланд, а пять находятся в пути. Делегация, работающая сейчас на заводе, принимает еще пять машин. Предполагается, что оставшиеся 19 танков будут поставлены до конца текущего года", — сообщил собеседник агентства.

На вопрос РИА Новости о попавшей в СМИ информации о вероятном прекращении контракта с Украиной и альтернативной закупке танков производства КНР источник заявил, что ему ничего о таких планах неизвестно.

"Вероятно, конечно, что это обсуждалось каким-то образом, но только "попутно". Это два совершенно разных процесса. Контракт с Украиной может быть прерван только в случае, если дальнейшие поставки в скорректированные сроки окажутся невозможными, и я сомневаюсь, что это может произойти. Закупка танков VT-4 у Китая нас интересует не в связи с какими-то проблемами в украинском контракте, это совершенно самостоятельный процесс".

Собеседник агентства отметил, что сухопутные войска Таиланда рассматривают вероятность приобретения в будущем танков у Китая и у России.

"Речь идет о масштабной замене танкового парка, о поэтапной замене устаревших машин. Это достаточно долгий и объемный процесс, он будет идти постепенно, и мы рассматриваем все возможные варианты, в том числе и российские танки Т-90. Это не значит, что уже приняты какие-то решения по всем будущим закупкам: многое зависит от того, как будет формироваться бюджет", — пояснил источник.

"Но главный критерий для будущих закупок давно выработан: машины должны быть современными, и при этом обладающими приемлемым для нас соотношением цены и качества", — добавил он.