Порошенко спрогнозировал, сколько людей в сутки будет пересекать границу с ЕС

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что около 120 тысяч человек ежесуточно будут пересекать границу Украины и Евросоюза после отмены виз для украинцев.

"Ежесуточно через пункты пропусков, расположенных на западной границе, перемещаются около 30 тысяч легковых автомобилей, около 3 тысяч грузовых автомобилей, 450 автобусов, и 3 тысяч железнодорожных вагонов. Почти 100 тысяч граждан ежесуточно пересекают государственную границу, с учетом малого пограничного движения… По предварительным оценкам, которые я сегодня получил, может быть 15-20% рост", — сказал Порошенко в среду в ходе рабочего визита в Волынскую область.

По его словам, всем компетентным ведомствам необходимо провести большую работу, в том числе по развитию инфраструктуры на пограничных пунктах, чтобы справиться с увеличенным потоком пересекающих границу.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.