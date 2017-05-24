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    Общество

    Порошенко спрогнозировал, сколько людей в сутки будет пересекать границу с ЕС

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (440)

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    По словам Порошенко, всем компетентным ведомствам необходимо провести большую работу, в том числе по развитию инфраструктуры на пограничных пунктах, чтобы справиться с увеличенным потоком пересекающих границу.
    Порошенко проинспектировал пункт пропуска на границе с Польшей
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что около 120 тысяч человек ежесуточно будут пересекать границу Украины и Евросоюза после отмены виз для украинцев.

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    "Ежесуточно через пункты пропусков, расположенных на западной границе, перемещаются около 30 тысяч легковых автомобилей, около 3 тысяч грузовых автомобилей, 450 автобусов, и 3 тысяч железнодорожных вагонов. Почти 100 тысяч граждан ежесуточно пересекают государственную границу, с учетом малого пограничного движения… По предварительным оценкам, которые я сегодня получил, может быть 15-20% рост", — сказал Порошенко в среду в ходе рабочего визита в Волынскую область.

    По его словам, всем компетентным ведомствам необходимо провести большую работу, в том числе по развитию инфраструктуры на пограничных пунктах, чтобы справиться с увеличенным потоком пересекающих границу.

    Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

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