Провайдер рассказал, как обойти блокирование российских соцсетей

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение СНБО Украины о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

"Мы сейчас думаем о реализации этого закона и как его исполнить, но всегда же есть возможность – vpn, proxy, и ещё разные способы — как человек может получить этот доступ… Будем изучать, как это решение будет применяться: будут ли проверки, штрафы, и как они будут это доказывать (нарушение запрета — Ред.)", — прокомментировал решение Сидоренко.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".