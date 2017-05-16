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    Общество

    Провайдер рассказал, как обойти блокирование российских соцсетей

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    (обновлено: )62051
    Совладелец украинского интернет-провайдера Владимир Сидоренко сообщил, запрет на блокирование российских соцсетей можно обойти путем использования vpn-сервисов, proxy-серверов.
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение СНБО Украины о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

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    AP Photo/Misha Japaridze
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    "Мы сейчас думаем о реализации этого закона и как его исполнить, но всегда же есть возможность – vpn, proxy, и ещё разные способы — как человек может получить этот доступ… Будем изучать, как это решение будет применяться: будут ли проверки, штрафы, и как они будут это доказывать (нарушение запрета — Ред.)", — прокомментировал решение Сидоренко.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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