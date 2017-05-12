В пятницу в Украине ожидаются сильные дожди с грозами

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 12 мая, на большей территории Украины ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает "Укргидрометцентр".

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В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидаются особо обильные дожди, грозы. Температура днем на западе +14…+17. На севере ночью и днем дожди. Днем +14…+16.

В центре также осадки. Днем +16…+20.

Погода в Украине на 12 мая

На востоке дождя не будет только в Запорожье. Днем воздух прогреется до +15…+20.

На юге без осадков в Херсоне и Николаеве. Днем потеплеет до +18…+21.

В Киеве 12 мая дождь. Днем +14…+16.

Напомним, в ряде регионов ранее ожидались дожди с грозами.