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    В Администрации Порошенко ко Дню памяти и примирения выпустили ролик

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    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (64)

    (обновлено: )13024
    На странице Facebook Администрации президента Украины выложили видеоролик под названием - "1939–1945. Помним. Побеждаем", посвященное Дню памяти и примирения и Дню Победы.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

    Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

    Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником.

    В этом году торжества по случаю Дня памяти и примирения проходят под девизом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора". Таким образом организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.

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