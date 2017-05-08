ДНР обвиняет Киев в срыве подготовки к обмену пленными

ДОНБАСС, 8 мая — РИА Новости Украина. Представители Киева сорвали процесс подготовки к обмену пленными, сказала журналистам "омбудсмен" самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

Ранее на переговорах в Минске стороны конфликта в Донбассе договорились, что, если пленные отказываются от обмена, то родственники пленных, представители омбудсмена, спецслужбы имеют возможность установить, добровольно ли принято это решение.

"Украинская сторона отказывается выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Тем самым Киев сорвал процесс верификации… в Минске была достигнута договоренность о том, что в рамках процедуры верификации группа матерей и жен удерживаемых лиц сможет опросить не только граждан, которые содержатся в СИЗО, но и тех, кто условно находится на свободе. Это 159 человек", — сказала Морозова.

Она отметила, что отказом в проверке более 150 человек Киев в одностороннем порядке завершил процесс подготовки к обмену.

"Однако представители Киева отказывают в проведении анкетирования этих людей. Тем самым украинская сторона в одностороннем порядке завершает процесс проведения верификации удерживаемых лиц", — пояснила она.

Морозава утверждает, что Киев якобы находит новые причины для затягивания процесса обмена.

"Как только мы приближаемся к конкретике в вопросе обмена, официальные лица Киева находят все новые уловки и преграды для того, чтобы этот обмен не состоялся", — добавила представитель самопровозглашенной ДНР.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.