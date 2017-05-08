наверх
08.05.201700:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    ДНР обвиняет Киев в срыве подготовки к обмену пленными

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (314)

    (обновлено: )3
    Стороны конфликта в Донбассе договорились, что, если пленные отказываются от обмена, то родственники пленных, представители омбудсмена, спецслужбы имеют возможность установить, добровольно ли принято это решение.
    Обмен пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 8 мая — РИА Новости Украина. Представители Киева сорвали процесс подготовки к обмену пленными, сказала журналистам "омбудсмен" самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

    Ранее на переговорах в Минске стороны конфликта в Донбассе договорились, что, если пленные отказываются от обмена, то родственники пленных, представители омбудсмена, спецслужбы имеют возможность установить, добровольно ли принято это решение.

    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    У ЕС отсутствуют инструменты влияния на Донбасс

    "Украинская сторона отказывается выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Тем самым Киев сорвал процесс верификации… в Минске была достигнута договоренность о том, что в рамках процедуры верификации группа матерей и жен удерживаемых лиц сможет опросить не только граждан, которые содержатся в СИЗО, но и тех, кто условно находится на свободе. Это 159 человек", — сказала Морозова.

    Она отметила, что отказом в проверке более 150 человек Киев в одностороннем порядке завершил процесс подготовки к обмену.

    "Однако представители Киева отказывают в проведении анкетирования этих людей. Тем самым украинская сторона в одностороннем порядке завершает процесс проведения верификации удерживаемых лиц", — пояснила она.

    Морозава утверждает, что Киев якобы находит новые причины для затягивания процесса обмена.

    "Как только мы приближаемся к конкретике в вопросе обмена, официальные лица Киева находят все новые уловки и преграды для того, чтобы этот обмен не состоялся", — добавила представитель самопровозглашенной ДНР.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Видео с места массовой драки на Дерибасовской в Одессе
    Криминальная Украина: беспредел и насилие