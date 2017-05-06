В майские праздники круглосуточно будут дежурить 7 тыс спасателей

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. На период майских праздников круглосуточно будут дежурить около 7 тысяч спасателей, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что начиная с 6 мая и до утра 10 мая подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

По поручению председателя ГСЧС Николая Чечеткина, на страже пожарной безопасности находятся около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. пожарно-спасательной техники.

Подразделения дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 6 до 7 мая ожидается чрезвычайный уровень (5-го класса) пожарной опасности.