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    В майские праздники круглосуточно будут дежурить 7 тыс спасателей

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (36)

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    До утра 10 мая подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Подразделения дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. На период майских праздников круглосуточно будут дежурить около 7 тысяч спасателей, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    РИА Новости Украина
    Бюджетные майские: взлет цен на продукты

    Отмечается, что начиная с 6 мая и до утра 10 мая подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. 

    По поручению председателя ГСЧС Николая Чечеткина, на страже пожарной безопасности находятся около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. пожарно-спасательной техники.

    Подразделения дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Киеве с 6 до 7 мая ожидается чрезвычайный уровень (5-го класса) пожарной опасности.

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