Полиция сообщила, какие улицы в Киеве перекрыты из-за Евровидения

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 7 мая, из-за проведения конкурса Евровидение-2017 ограничения движения транспорта в Киеве будут введены в районе улиц Грушевского и Парковой дороги, сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

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Также отмечается, что с учетом масштабности конкурса в период его проведения на отдельных участках улиц Киева будут введены ограничения в движении транспорта. Среди прочего, до 18 мая ограничения будут действовать в районе расположения "Еврогородка" на улице Крещатик. А до 14 мая ограничения будут действовать возле Международного выставочного центра в районе станции метро "Левобережная".

Напомним, в четверг на Крещатике уже открылась фан-зона конкурса, где зрители могут посмотреть на выступления музыкантов и развлекательные шоу.