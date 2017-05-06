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    Полиция сообщила, какие улицы в Киеве перекрыты из-за Евровидения

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (699)

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    До 18 мая ограничения будут действовать в районе расположения "Еврогородка" на улице Крещатик. А до 14 мая ограничения будут действовать возле Международного выставочного центра в районе станции метро "Левобережная".
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 7 мая, из-за проведения конкурса Евровидение-2017 ограничения движения транспорта в Киеве будут введены в районе улиц Грушевского и Парковой дороги, сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

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    Также отмечается, что с учетом масштабности конкурса в период его проведения на отдельных участках улиц Киева будут введены ограничения в движении транспорта. Среди прочего, до 18 мая ограничения будут действовать в районе расположения "Еврогородка" на улице Крещатик. А до 14 мая ограничения будут действовать возле Международного выставочного центра в районе станции метро "Левобережная".

    Напомним, в четверг на Крещатике уже открылась фан-зона конкурса, где зрители могут посмотреть на выступления музыкантов и развлекательные шоу.

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