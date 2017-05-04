Из Украины в Крым не пропустили собак, котов и зеленую мартышку

Из открытых источников

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. В Крым не пропустили зеленую мартышку, которую везли из Хмельницкой области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Всего за минувшую неделю пресечено 119 попыток ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения.

"Кроме того, в Крым пытались ввезти 6 собак, 2 котов, 1 волнистого попугая и 20 живых раков без ветеринарных сопроводительных документов. Также на полуостров намеревались ввезти зеленую мартышку из неблагополучной по африканской чуме свиней Хмельницкой области Украины", — говорится в сообщении.

С начала текущего года в Украину вернули 1633 партии запрещенных к ввозу товаров, а также 30 пиявок, 1 чучело фазана, 1,5 тысячи дождевых червей, 25 улиток, 20 живых раков.

Зеленая мартышка – вид обезьян, обитающих в Западной Африке, по размерам крупнее домашней кошки, длина тела с головой — 57-71 см, длина хвоста 30-48 см.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор в преддверии 8 Марта сжег 5 тысяч зараженных цветов.