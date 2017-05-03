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    Общество

    В Украину снова идет похолодание

    (обновлено: )31811
    В Киеве 8 мая днем температура будет держаться на уровне +8 +10 градусов, также обещают дождь. 9 мая без осадков, но также холодно. Особенно серьезно похолодает на западе и севере страны.
    Заморозки
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. С 8 мая в Украине снова похолодает, сообщила на Facebook синоптик Наталия Диденко. По ее данным,  температура будет держаться на уровне от +6 до +12 градусов тепла.

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    "8 мая в Украину придет серьезное похолодание на запад и север плюс Винницкая область. Дневная температура воздуха снизится до +6 +12 градусов. Еще с дождями", — пишет она.

    На следующий день, 9 мая, похолодает в большинстве областей Украины.

    В Киеве 8 мая днем температура будет держаться на уровне +8 +10 градусов, также обещают дождь. 9 мая без осадков, но также холодно.

    На сайте Украинского Гидрометцентра также видно, что в Украину идет похолодание.

    Напомним, в конце апреля также значительно похолодало.

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