Не ждали. Резкое похолодание застало украинцев врасплох

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Как снег на голову

Прогнозируемое после Пасхи похолодание не заставило себя долго ждать, но к такой резкой смене погоды украинцы оказались совсем не готовы.

В шести областях Украины 152 населенных пункта остались без электроснабжения из-за непогоды.

Запорожье, Днепр, Днепропетровскую и Харьковскую область накрыли сильные снегопады.

На волне резкого похолодания, власти Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Кременчуга приняли решение возобновить отопление.

Резкое похолодание внесло коррективы и в учебную жизнь: школьников решили отправить на вынужденные каникулы. До конца недели в школах Николаева, Днепропетровщины и Харьковщины будет тихо.

В украинской столице, несмотря на похолодание, решения о прекращении занятий, не принимались. Возобновлять отопительный сезон местные власти также не намерены.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, холод и заморозки продлятся еще четыре дня, а самыми холодными будут ночи с 20 по 22 апреля. Кроме того, дожди с мокрым снегопадом ожидаются в среду не только в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также и на востоке страны.

Реакция властей

Тем временем, в правительстве перевели все стрелки на местные власти, заявив, что они сами должны решать включать отопление или нет.

"Напомню, что решение о включении отопления принимается, если в течение трех суток средняя суточная температура не превышает + 8 ° С. Отключение систем происходит, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С. Поэтому сейчас именно местные органы власти должны определиться относительно экономической и технологической целесообразности решения о возможном повторном подключении к системам отопления", - написал вице-премьер Геннадий Зубко у себя в Facebook.

Он также отметил, что соответствующие разъяснения направлены в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, а также местных госадминистраций.

Снежный коллапс и вынужденные каникулы

Накануне Днепропетровскую и Харьковскую области накрыло снегом, который уже после обеда перерос в сильный снегопад.

Синоптики объявили штормовое предупреждение до 22 апреля. Водителей просят не выезжать на дороги, а прохожих быть осторожными.

В связи с плохими погодными условиями на трассе между Запорожьем и Днепром организовалась огромная пробка.

Мэр Днепра Борис Филатов дал распоряжение из-за снегопада до пятницы закрыть школы.

Дома горожан к отоплению подключать не будут, однако тепло дали в роддомы и больницы. Facebook Юрия Зинченко Снегопад в Днепре: аэропорт и дороги заблокированы

Прекратили обучение и в 14 городах Харьковщины, куда также пришла настоящая зима. Сообщается, что местами ночью температура опустилась даже до минусовых отметок. Для

Харькова такая температура может быть рекордной — холоднее всего здесь было в 2009 году — 2,3 градуса мороза. При этом в ближайшие сутки синоптики потепления не прогнозируют.

Многоэтажки к отоплению в городе также решили не подключать, за исключением роддомов и больниц.

Также в Николаеве с четверга, 20 апреля, и до конца недели будет приостановлен учебно-воспитательный процесс.

По прогнозам синоптиков, в Николаеве 20-21 апреля ожидается дождь, мокрый снег и похолодание до +2 градусов.

Повторное отопление

В то же время, во Львове и Тернополе городские власти пошли на встречу местным жителям и продлили отопительный сезон. А в Ивано-Франковске и Кременчуге отопление включили в больницах и учебных заведениях.

Отмечается, что с утра вторника отопления подается ко всем потребителей "Львовтеплоэнерго": отопление получают 1624 потребителя, а горячую воду 1115.

Ивано-Франковские власти решили восстановить отопительный сезон в больницах и учебных заведения. Детские сады подключить сейчас трудно, поэтому мэр Руслан Марцинкив дал поручение восстановить теплоснабжение, "где это возможно".

В Тернополе мэр города Сергей Надал дао распоряжение подать тепло в детсады, больницы, школы и другие учреждения здравоохранения.

В Кременчуге отопление решено включить на неделю, отапливаться будут стационары горбольниц, родильный дом и детская больница.

Столица в холоде twitter.com/XAPKIB Харьков занесло снегом

Однако столичные власти заявили, что возобновлять отопительный сезон из-за снижения температуры не будут, и обещают, что до конца недели погода наладится. Решение о прекращении занятий в школах также не принималось.

"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона — нецелесообразно технически и экономически", - цитируют "Украинские новости" зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

Тем временем, многим украинским школьникам приходится сидеть в холодных классах, не снимая с себя верхнюю одежду.

Учатся дети и на Луганщине. В некоторых школах, по словам родителей, сокращают уроки и перемены. Сами ученики рассказывают, что сидят на занятиях в куртках и теплых свитерах.

По материалам из открытых источников интернет