В Киевскую область идет похолодание

КИЕВ, 22 апр — РИА новости Украина. Укргидрометцентр предупреждает о похолодании в Киевской области 23-25 апреля.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, в Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода, ночью заморозки 0-5 градусов.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что из-за погодных условий в четырех областях Украины остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов. В результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.