наверх
22.04.201717:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киевскую область идет похолодание

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (51)

    (обновлено: )47430
    Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода, ночью ожидаются заморозки 0-5 градусов.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 апр — РИА новости Украина. Укргидрометцентр предупреждает о похолодании в Киевской области 23-25 апреля.

    Последствия непогоды в Одесской области
    Трасса Е-95
    Одесская область в снежном плену: последствия непогоды

    Читайте также: Дело Мартыненко закончится "пшиком" — Кравец

    Как сообщается на сайте ГСЧС, в Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода, ночью заморозки 0-5 градусов.

    Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что из-за погодных условий в четырех областях Украины остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов. В результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Перелома в суде
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента