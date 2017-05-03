Британия в течение месяца решит, что делать с задержанными на яхте украинцами

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Решение о депортации шести задержанных в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии украинцев примут в течение месяца, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, информирует УНИАН.

По его словам, в отношении капитана судна суд будет принимать отдельное решение — капитан был доставлен в магистратский суд и ему "предъявлено обвинение в организации нелегального пересечения британской границы другими лицами".

"Британская сторона сообщила о том, что остальные украинцы размещены в иммиграционных центрах Соединенного Королевства, где они ожидают депортацию в Украину в связи с нарушением миграционного законодательства Великобритании. Как правило, такая процедура длится месяц, и в течение месячного срока будет принято решение о депортации тех шести граждан Украины, которые нарушили миграционное законодательство Великобритании, депортации их в Украину", — сказал Кирилич.

По его словам, "относительно дела капитана, то суд будет принимать решение, исходя из нарушения им законодательства Великобритании в контексте или в части организации нелегального пересечения британской границы другими третьими лицами".

Ранее украинское посольство в Лондоне подтвердило со ссылкой на британскую пограничную службу задержание семи граждан Украины при попытке незаконного пересечения границы. Издание Ipswich Star сообщило, что береговая охрана получила от парусной лодки, на которой находились украинцы, сигнал бедствия, после чего направила в тот районе спасателей. Спасатели по прибытии обнаружили, что яхта села на мель в устье реки в районе города Орфорд.