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    В Черном море продолжают искать украинских моряков с затонувшего судна

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    Как сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД, активная фаза спасательной операции завершена, продолжаются поисковые работы.
    Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Черном море продолжают искать украинских моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала", но шторм мешает водолазам продолжать поиск тел под водой, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. 

    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Чёрном море
    RT на русском/YouTube
    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Черном море

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    "Активная фаза спасательной операции завершена. Продолжаются поисковые работы. Все суда, направляющиеся в эту акваторию, имеют сигнал и сообщение о необходимости отслеживать ситуацию", — сказал Кирилич, информирует УНИАН.

    По его словам, других существенных сведений о поисковой операции нет. 

    "Сейчас шторм продолжается, и после шторма водолазы будут работать", — добавил официальный представитель Департамента консульской службы МИД.

    В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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