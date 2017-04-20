Двое погибших при крушении судна в Черном море были украинцами - МИД

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Двое погибших в крушении судна в Черном море, чьи тела нашли в среду, являются украинцами, сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

"По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна "Герои Арсенала" по состоянию на 20 апреля 2017 года найдено четыре человека, трое из которых — погибшие, один — спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины", — говорится в сообщении.

Спасенного украинца доставили в консульское учреждение, ему оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение на родину.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.