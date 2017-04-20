наверх
20.04.201717:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Двое погибших при крушении судна в Черном море были украинцами - МИД

    (обновлено: )23
    Одного спасенного украинца доставили в консульское учреждение, ему оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение на родину.
    Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Двое погибших в крушении судна в Черном море, чьи тела нашли в среду, являются украинцами, сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Чёрном море
    RT на русском/YouTube
    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Черном море

    "По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна "Герои Арсенала" по состоянию на 20 апреля 2017 года найдено четыре человека, трое из которых — погибшие, один — спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины", — говорится в сообщении.

    Спасенного украинца доставили в консульское учреждение, ему оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение на родину.

    В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снег в Одессе
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге
    Мария Захарова. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский