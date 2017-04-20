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    Крушение сухогруза в Черном море: найдены две шлюпки и обломки

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    Крушение сухогруза в Черном море (11)

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    В четверг на месте крушения прогнозируется улучшение погодных условий - ветер порывами до 15 метров в секунду, высота волн до 1,5 метра. В пятницу метеообстановка ухудшится.
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На месте крушения сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря найдены две спасательные шлюпки, гидрокостюм и обломки судна, сообщил РИА Новости в четверг представитель МЧС России.

    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Чёрном море
    RT на русском/YouTube
    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Черном море

    В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

    "Обнаружены обломки судна, две спасательных шлюпки и гидрокостюм", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, патрулирование береговой зоны в районе ЧП проводят 19 спасательных групп. По данным Центра "Антистихия" МЧС РФ, в четверг прогнозируется улучшение погодных условий — ветер порывами до 15 метров в секунду, высота волн до 1,5 метра. В пятницу метеообстановка ухудшится — ожидаются ветер порывами до 20 метров в секунду и волны высотой до 4 метров.

    К проведению поисковых работ привлечены 249 человек и 42 единицы техники, в том числе 13 морских судов и два воздушных судна.

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