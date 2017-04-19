Обнаружены тела трех моряков с затонувшего в Черном море сухогруза

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости Украина. Три тела погибших моряков обнаружены в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — сказал собеседник агентства.

МИД Украины уточняет информацию о судьбе девяти украинцев, которые находились на борту затонувшего в Черном море сухогруза, сообщил представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Эта информация (о судьбе девяти украинцев — ред.) проверяется, уточняется их состояние и дальнейший алгоритм действий. Консул готов выехать в район Таманского полуострова для предоставления необходимого содействия пострадавшим", — сказал Кирилич. По его словам, пока он не располагает информацией, подтверждающий выезд консула.

Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" следовал в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было 12 человек: девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии. По последним данным МЧС, спасен один человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, идут поиски моряков.