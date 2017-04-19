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    Обнаружены тела трех моряков с затонувшего в Черном море сухогруза

    Тема:

    Крушение сухогруза в Черном море (9)

    (обновлено: )44201
    Как отмечается, МИД Украины уточняет информацию о судьбе девяти украинцев, которые находились на борту затонувшего в Черном море сухогруза.
    Поисковые работы у побережья Черного моря,
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 апр — РИА Новости Украина. Три тела погибших моряков обнаружены в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Крушение сухогруза в Черном море: поисково-спасательная операция

    "На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — сказал собеседник агентства.

    МИД Украины уточняет информацию о судьбе девяти украинцев, которые находились на борту затонувшего в Черном море сухогруза, сообщил представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

    "Эта информация (о судьбе девяти украинцев — ред.) проверяется, уточняется их состояние и дальнейший алгоритм действий. Консул готов выехать в район Таманского полуострова для предоставления необходимого содействия пострадавшим", — сказал Кирилич. По его словам, пока он не располагает информацией, подтверждающий выезд консула.

    Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" следовал в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было 12 человек: девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии. По последним данным МЧС, спасен один человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, идут поиски моряков.

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