В Черном море завершились поисковые работы на месте крушения судна

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Завершилась активная фаза поисково-спасательной операции в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала", на борту которого находились девять украинцев, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ.

Операция была прекращена во второй половине дня 20 апреля, говорится на сайте организации.

"В связи с тем, что район, в котором потерпело крушение судно, и прилегающие к нему водные поверхности обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложные гидрометеорологические условия: температура воды +8 — +9⁰С, температура воздуха +11- +13⁰С, волнение моря до 4-х метров и отсутствием какой-либо разумной надежды на обнаружение выживших членов экипажа затонувшего теплохода "Герои Арсенала", было принято решение о прекращении активной фазы морского поиска. Поиск пропавших членов экипажа продолжается проходящими судами", — заявили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Также сообщается, что поиски проводились силами 13 судов и двух вертолетов МЧС России. В общей сложности обследован район площадью более 350 кв. миль акватории. Был спасен только один член экипажа сухогруза, моторист Константин Черненко. Он был спасен экипажем российского судна "VF Tanker —18".

Участвующими в операции судами и вертолетом МЧС в общей сложности поднято три тела и два пустых гидрокостюма. По донесениям авиации, привлеченных и проходивших район крушения судов, а также береговых поисковых групп, каких-либо признаков людей из экипажа т/х "Герои Арсенала" обнаружено не было, говорится в сообщении.