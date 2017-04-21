Мистические загадки украинской идентичности

Василий Стоякин, обозреватель

Недавно украинские СМИ порадовали общественность сообщением, что, по данным исследования Центра им. Разумкова, 92% граждан Украины считают себя этническими украинцами. Тут же начались дискуссии относительно того, насколько эти данные адекватны.

Честно говоря, в данных центра Разумкова я таких цифр не нашел, потому ничего сказать не могу. Отмечу только, что, по опыту наблюдения за работой этой компании, исследования они проводят честно, но допускают смещение в сторону некоторой "патриотичности" (каким образом возникает этот "сдвиг", я судить не берусь).

В то же время, я наткнулся на результаты исследования "Формирование общей идентичности граждан Украины в новых условиях", в котором содержится немало интересной информации.

Количественное исследование в рамках этого проекта проведено в ноябре 2016 года, опрошено 2015 человек на территориях, подконтрольных украинским властям.

Сколько украинцев в Украине? RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк В гетто, господа русскоязычные. Скандал вокруг Скрипки

По данным этого исследования, 86% опрошенных считают себя украинцами, 11% — русскими и 2% — представителями других национальных групп.

Предупреждая спор относительно этих данных, сразу же сравню их с результатами всеукраинских переписей населения 2001 и 1989 годов.

Доля украинцев в соответствии с первой из этих переписей составляла 73%, второй — уже 78%. Т.е., за 11 лет доля украинцев возросла на 5%! Чем должно удивлять прибавление еще 7% за последующие 15 лет? Особенно если учесть "патриотический подъем" 2013-2016 годов.

Механизмы этого роста совершенно очевидны. В СССР статуснее было быть русским, а не представителем национального меньшинства (пусть даже столь влиятельного, как украинское). Вспомните "каминг-аут" пресловутой Ларисы Ницой, в порыве откровенности поведавшей в FB, как ей хотелось в детстве быть русской. После 1991 года в Украине ситуация стала полностью противоположной и люди, имевшие возможность выбора национальности (из смешанных семей) стали писаться украинцами. Ну а в ходе социологического исследования, где люди говорят о самоопределении, "исправлять" происхождение сам Гэллап велел. Кстати, по данным этого же исследования, только 33% опрошенных определяют национальность по крови. 23% делают это по языку, а 39% — по другим показателям.

То же касается русских. С 1989 по 2001 год их доля снизилась с 22 до 17% (т.е. — на 5%). И тут скорее стоит удивляться, почему за последующие 15 лет падение составило всего 6%, при том, что в 2014 году отделился Крым и часть Донбасса — регионы с наибольшей плотностью этнических русских. Один только двухмиллионный Крым сосставляет около 4% населения домайданной Украины, почти 70% из которых — русские. Это примерно половина от 6%, убавившихся в промежуток между 2001 и 2016 годами…

В общем, ничего не соответствующего тенденциям прошлых лет я в исследования разумковцев не нашел. Более того, думаю и цифра в 92% станет реальностью по мере ужесточения культурно-языковой политики и усиления эмиграции в силу неблагоприятных для жизни экономических условий.

Реликты

Несмотря на существенные изменения в национальном самоопределении украинцев, в их настроениях присутствуют очень сильные реликты предыдущего периода, которые показывают — не все так однозначно.

Например, не смотря на четвертьвековую антикоммунистическую пропаганду 35% (!) граждан Украины выступают за восстановление СССР (правда, только 13% считают это реальным).

51% опрошенных считает украинцев и русских братскими народами. Противоположной точки зрения придерживаются всего 34%. В апреле 2014 года, правда, соотношение было 64% к 28.

26% опрошенных вообще считают украинцев и русских одним народом. Противоположной точки зрения придерживается 63%.

В конце концов, 34% опрошенных полагают, что отношения между Украиной и Россией должны нормализоваться, даже если Крым останется в составе России, а 21% (причем эта доля не изменилась по сравнению с 2014 годом) полагают, что политика Украины в отношении России должна предполагать углубление сотрудничества.

Естественно, эти группы населения (они в основном пересекаются) сейчас находятся в меньшинстве, но, тем мне менее, они демонстрируют наличие "реликтового излучения" той восточнославянской общности, которая составила основу Российской Империи и СССР.

Впрочем, особый интерес представляет очень большая группа тех, что считает украинцев и русских братскими народами и сравнительно малая — сторонников развития отношений с Российским государством. Т.е., значимая часть представителей первой группы во вторую не входит… Очевидно, дело тут не только в официальной пропаганде, но и в объективном невосприятии действий братского государства.

Перспективы: слабоумие и близорукость

Особый интерес вызвали у меня ответы на вопрос: "Каким вы видите будущее Украины?". Причем разумковцы сравнивали полученные данные с ответом на такой же вопрос, задававшийся в 2005 году.

Итак, относительно большинство опрошенных — 37% (по сравнению с 2005 годом процент не изменился), — видят Украину "высокоразвитым, демократическим, влиятельным европейским государством". Этот результат видимо корреспондируется с долей тех граждан, которые считают события 2014 года "Революцией Достоинства" (42%).

21% полагает, что Украина будет страной, идущей своим собственным путем развития. Причем по сравнению с 2005 годом эта группа выросла существенно — на 7%.

Приведенные двойные связи не позволяют определить, что это за люди. Отмечу только, что в Центре Разумкова в качестве примера такой страны привели КНР. Может быть, на выбор людей повлияло именно это обстоятельство? Хотя ориентация на коммунистический Китай в стране победившей декоммунизации выглядит несколько куртуазно…

Кстати, для Украины в гораздо большей степени подошел бы вариант не КНР, а КНДР (как она представлена в СМИ) — замкнутого бедного тоталитарного государства, параноидально озабоченного своей безопасностью.

9% опрошенных полагают, что Украина будет слаборазвитым придатком Запада (раньше — 10%), а 5% — страной "третьего мира" (в 2005 году — 7%). Эти группы, пожалуй, не наиболее пессимистичные, а наиболее реалистичные. Они правильно поняли намек американского посла на "аграрную сверхдержаву" и правильно оценили тенденции развития страны после 2014 года.

Ок. 2,5% полагают, что Украина исчезнет как независимое государство (раньше таких было 3%), а 1,5% — что станет придатком России (раньше — 2,5%).

В общем, украинцы остаются преимущественно оптимистично настроенными. Однако в нашем случае оптимизм выглядит синонимом неадекватного восприятия окружающей реальности. Под 60% граждан Украины, судя по всему, не способны даже понять вопрос "Вы хоть понимаете, что вы натворили?" Не говоря уже о том, чтобы дать на него хоть какой-то ответ.