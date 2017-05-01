Украинцев, пытавшихся на яхте попасть в Британию, депортируют

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Вице-консул посольства Украины в Лондоне Юлия Помазан заявил, что большинство задержанных в Великобритании украинцев будут депортированы в Украину.

Ранее украинское посольство в Лондоне подтвердило со ссылкой на британскую пограничную службу задержание семи граждан Украины при попытке незаконного пересечения границы. Издание Ipswich Star сообщило, что береговая охрана получила от парусной лодки, на которой находились украинцы, сигнал бедствия, после чего направила в тот районе спасателей. Спасатели по прибытии обнаружили, что яхта села на мель в устье реки в районе города Орфорд.

"Преимущественное большинство граждан должны скоро обратиться к Украине, их будут депортировать в связи с нарушением местного законодательства в миграционной сфере", — заявила Помазан в эфире телеканала "112 Украина".

Она также сказала, что британские правоохранители сейчас решают вопрос о привлечении к ответственности капитана судна.

По данным BBC, это уже второй случай за последние несколько лет, когда группу украинцев задерживают в районе Орфорда. В июле 2014 года здесь были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией в Украину.