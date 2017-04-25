Суд продлил до 23 июня арест военнослужащему РФ Одинцову

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева во вторник продлил до 23 июня арест задержанному Службой безопасности Украины на границе с Крымом российскому военнослужащему Максиму Одинцову, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 23 июня 2017 года включительно", — заявила председательствующая по делу судья Татьяна Щасна в ходе заседания.

Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемого. В частности, по мнению суда, Одинцов может скрываться от следствия.