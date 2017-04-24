Суд не разрешил семье Царева выселить из их дома переселенцев - СМИ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Суд в Днепропетровской области отказал сыну экс-депутата Верховной Рады Украины от Партии регионов Олега Царева Максиму в исковом заявлении о выселении семей переселенцев с Донбасса из имения Царевых, передает УНИАН.

Летом 2014 года в четырехэтажном доме Царева якобы с согласия его супруги поселились шесть семей переселенцев из Донбасса. В 2015 году сын экс-депутата подал на переселенцев в суд.

"Суд Днепропетровского района Днепропетровской области отказал сыну бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева Максиму в исковом заявлении о выселении семей вынужденных переселенцев из имения Царевых, расположенного в селе Старые Кодаки под Днепром", — говорится в сообщении агентства.

По его информации, соответствующее решение суд Днепропетровского района области принял в понедельник. При этом отмечается, что ни Максима Царева, ни его представителей на судебном заседании не было. Также агентство сообщило, что в поместье Царева продолжают проживать пять семей переселенцев с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

"Будет ли подавать сын Царева новые иски в суд в отношении других семей переселенцев, пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Бывший народный депутат Олег Царев был избран председателем парламента Союза "Донецкой и Луганской народных республик" в июне 2014 года. В мае 2015 года Царев объявил о прекращении деятельности Новороссии, заявив, что она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный "нормандской четверкой". Он признал, что влиять на ситуацию в Донбассе депутаты Новороссии не могут.