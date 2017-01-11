Знакомьтесь, это дача Царева

Ульяна Громовенко — Днепр, для РИА новости Украина
Бывший народный депутат владел в Украине, по его словам, 27-ю предприятиями. Но от бизнес-империи Царева сейчас ничего не осталось.
Забрали даже дом политика в селе на южной окраине Днепра. Здесь Олег Царев проживал с семьей долгие годы. А сейчас в особняке с собственным выходом к реке Днепр и причалом живут переселенцы с востока Украины.
Поселение Старые Кодаки ведет свою официальную историю с 1635 года, когда на высоком берегу реки Днепр поляками была построена крепость Кодак. Крепость служила Речи Посполитой надежной защитой от украинских казаков.
Сейчас поселок Старые Кодаки насчитывает от силы 2 тысячи человек населения. Рядом со старыми, покосившимися хатами вырастают особняки зажиточных украинцев. Именно здесь, в Старых Кодаках и обосновался в свое время Олег Царев. Для жилья он выбрал участок возле крутого берега реки Днепр. Он расположен чуть поодаль от поселка. К нему ведет асфальтированная дорога. Правда, сейчас она засыпана снегом. И в отсутствии некогда влиятельного хозяина дорогу к дому никто не чистит.
Имение Царева хорошо просматривается с пригорка: внушительный хозяйский дом, а рядом на участке еще несколько строений поменьше. С одной стороны имение экс-народного депутата надежно защищено высоким, метра четыре, забором. Однако рядом массивная кирпичная стена переходит в решетчатый забор. Это позволяет посмотреть, что находится на территории участка, некогда принадлежавшего Цареву.
Сейчас ходить вокруг участка Царева можно вполне спокойно. А еще три года назад люди с опаской проходили мимо. Специально нанятые Царевым охранники обеспечивали безопасность и покой домочадцев. И не подпускали близко к территории домовладения посторонних.
"Когда охрану сняли, я пару раз с реки подходил на лодке к участку и брал там дрова. Благо, никто тогда за этим не следил", — поделился воспоминаниями сосед Царева по поселку Антон.
Сразу же после Майдана и начала событий на востоке Украины активисты экспроприировали имении экс-"регионала". И здесь поселились вынужденные беженцы из Крыма, Луганской и Донецкой областей. К сожалению, пообщаться с ними не удалось — на наши звонки в ворота никто не отвечал.
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Зато соседи Царева по поселку, которые оказались более словоохотливыми, в один голос утверждали, что Царевы вели немного отшельнический образ жизни, особо ни с кем не дружили из местных. При этом всегда были приветливы и здоровались с соседями при случае. Местные даже работали в доме Царева: кто-то садовником, а кто-то — домработницей.
"Хорошие были люди. Если выходили за пределы своего участка, всегда здоровались. Расспрашивали, как дела. Мама у Олега очень простая, скромная женщина. Слышала, что она работала учительницей в школе. Приятная женщина. Да и жена у Царева — умница. Никогда никаких конфликтов с соседями не было. Правда, наших местных мальчишек мы предупреждали, чтобы даже не совались на участок к Цареву. Там всегда была хорошая охрана", — рассказала соседка экс-депутата Людмила.
"Сосед мой, дядя Вася у них за садом смотрел. Знаю, что он и сейчас с бывшими хозяевами общается. А жену Царева Ларису я лично видел летом. На велосипеде ехала", — вспомнил сосед Царева по поселку.
К слову сказать, супруга беглого соратника Януковича не возражает против того, чтобы в их доме жили переселенцы. А вот один из сыновей Царева подал в суд на семью переселенца Моисеева, который занял особняк. Максим Царев утверждает, что новые "хозяева" жилья мешают предыдущим беспрепятственно пользоваться имуществом.
По словам юриста Владимира Дона, с точки зрения закона, действия общественников три года назад, когда они отобрали у Царева его дом, являются незаконными.
"Но на то время их можно было обьяснить революционной целесообразностью", — поясняет юрист. По мнению Дона, государство в лице прокуратуры должно было в законном порядке через суд лишить Олега Царева права владения этим домом.
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"Пусть правоохранители проводят расследование, а суд выносит решение, на основании которого исполнительная служба либо опечатывает дом, либо передает его в руки новых владельцев. Так должно быть в цивилизованном, правовом обществе. Но, поскольку государство ни тогда, в 2014 году, ни спустя почти 3 года этого не сделало, этим занимаются не уполномоченные на то люди. Они вершат правосудие. Но тогда мы уже говорим не о праве, а о революционной необходимости", — утверждает Владимир Дон.
Напомним, в большую украинскую политику Олег Царев пришел в 2002 году. А до этого зарекомендовал себя, как успешный днепропетровский бизнесмен.
Несмотря на наличие депутатского мандата, он вплоть до 2014 года продолжал выстраивать свою бизнес-империю. Сам Царев признавался: в его собственности 27 разнопрофильных предприятий.
После бегства политика на территорию, которую не контролируют украинские власти, бизнес у Царева забрали. В частности, в руках другого собственника оказался самый известный актив соратника Януковича — Днепропетровская бумажная фабрика. По словам самого Царева, ее незаконно отобрал Борис Филатов.
"Борис сотоварищи под шумок рейдернул мой бизнес. И пользуется в личных целях", — написал Царев в конце 2014 года на своей странице в Facebook. Сам Филатов незадолго до этого недвусмысленно написал, что с такой "мерзостью", как Царев, могут справиться "только патриоты, ну и еще креатив".