Знакомьтесь, это дача Царева

Ульяна Громовенко

Ульяна Громовенко — Днепр, для РИА новости Украина

Бывший народный депутат владел в Украине, по его словам, 27-ю предприятиями. Но от бизнес-империи Царева сейчас ничего не осталось.

Забрали даже дом политика в селе на южной окраине Днепра. Здесь Олег Царев проживал с семьей долгие годы. А сейчас в особняке с собственным выходом к реке Днепр и причалом живут переселенцы с востока Украины.

Поселение Старые Кодаки ведет свою официальную историю с 1635 года, когда на высоком берегу реки Днепр поляками была построена крепость Кодак. Крепость служила Речи Посполитой надежной защитой от украинских казаков.

Ульяна Громовенко Дача Олега Царева

Сейчас поселок Старые Кодаки насчитывает от силы 2 тысячи человек населения. Рядом со старыми, покосившимися хатами вырастают особняки зажиточных украинцев. Именно здесь, в Старых Кодаках и обосновался в свое время Олег Царев. Для жилья он выбрал участок возле крутого берега реки Днепр. Он расположен чуть поодаль от поселка. К нему ведет асфальтированная дорога. Правда, сейчас она засыпана снегом. И в отсутствии некогда влиятельного хозяина дорогу к дому никто не чистит.

Ульяна Громовенко Дача Олега Царева

Имение Царева хорошо просматривается с пригорка: внушительный хозяйский дом, а рядом на участке еще несколько строений поменьше. С одной стороны имение экс-народного депутата надежно защищено высоким, метра четыре, забором. Однако рядом массивная кирпичная стена переходит в решетчатый забор. Это позволяет посмотреть, что находится на территории участка, некогда принадлежавшего Цареву.

Сейчас ходить вокруг участка Царева можно вполне спокойно. А еще три года назад люди с опаской проходили мимо. Специально нанятые Царевым охранники обеспечивали безопасность и покой домочадцев. И не подпускали близко к территории домовладения посторонних.

"Когда охрану сняли, я пару раз с реки подходил на лодке к участку и брал там дрова. Благо, никто тогда за этим не следил", — поделился воспоминаниями сосед Царева по поселку Антон.

Сразу же после Майдана и начала событий на востоке Украины активисты экспроприировали имении экс-"регионала". И здесь поселились вынужденные беженцы из Крыма, Луганской и Донецкой областей. К сожалению, пообщаться с ними не удалось — на наши звонки в ворота никто не отвечал.

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Зато соседи Царева по поселку, которые оказались более словоохотливыми, в один голос утверждали, что Царевы вели немного отшельнический образ жизни, особо ни с кем не дружили из местных. При этом всегда были приветливы и здоровались с соседями при случае. Местные даже работали в доме Царева: кто-то садовником, а кто-то — домработницей.

"Хорошие были люди. Если выходили за пределы своего участка, всегда здоровались. Расспрашивали, как дела. Мама у Олега очень простая, скромная женщина. Слышала, что она работала учительницей в школе. Приятная женщина. Да и жена у Царева — умница. Никогда никаких конфликтов с соседями не было. Правда, наших местных мальчишек мы предупреждали, чтобы даже не совались на участок к Цареву. Там всегда была хорошая охрана", — рассказала соседка экс-депутата Людмила.

"Сосед мой, дядя Вася у них за садом смотрел. Знаю, что он и сейчас с бывшими хозяевами общается. А жену Царева Ларису я лично видел летом. На велосипеде ехала", — вспомнил сосед Царева по поселку.

К слову сказать, супруга беглого соратника Януковича не возражает против того, чтобы в их доме жили переселенцы. А вот один из сыновей Царева подал в суд на семью переселенца Моисеева, который занял особняк. Максим Царев утверждает, что новые "хозяева" жилья мешают предыдущим беспрепятственно пользоваться имуществом.

Ульяна Громовенко Дача Олега Царева

По словам юриста Владимира Дона, с точки зрения закона, действия общественников три года назад, когда они отобрали у Царева его дом, являются незаконными.

"Но на то время их можно было обьяснить революционной целесообразностью", — поясняет юрист. По мнению Дона, государство в лице прокуратуры должно было в законном порядке через суд лишить Олега Царева права владения этим домом.

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"Пусть правоохранители проводят расследование, а суд выносит решение, на основании которого исполнительная служба либо опечатывает дом, либо передает его в руки новых владельцев. Так должно быть в цивилизованном, правовом обществе. Но, поскольку государство ни тогда, в 2014 году, ни спустя почти 3 года этого не сделало, этим занимаются не уполномоченные на то люди. Они вершат правосудие. Но тогда мы уже говорим не о праве, а о революционной необходимости", — утверждает Владимир Дон.

Напомним, в большую украинскую политику Олег Царев пришел в 2002 году. А до этого зарекомендовал себя, как успешный днепропетровский бизнесмен.

Ульяна Громовенко Дача Олега Царева

Несмотря на наличие депутатского мандата, он вплоть до 2014 года продолжал выстраивать свою бизнес-империю. Сам Царев признавался: в его собственности 27 разнопрофильных предприятий.

После бегства политика на территорию, которую не контролируют украинские власти, бизнес у Царева забрали. В частности, в руках другого собственника оказался самый известный актив соратника Януковича — Днепропетровская бумажная фабрика. По словам самого Царева, ее незаконно отобрал Борис Филатов.

"Борис сотоварищи под шумок рейдернул мой бизнес. И пользуется в личных целях", — написал Царев в конце 2014 года на своей странице в Facebook. Сам Филатов незадолго до этого недвусмысленно написал, что с такой "мерзостью", как Царев, могут справиться "только патриоты, ну и еще креатив".