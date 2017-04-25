Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела против военного из РФ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева во вторник продолжит судебное заседание по рассмотрению уголовного дела против похищенного Службой безопасности Украины на границе с Крымом российского военнослужащего Максима Одинцова.

На минувшем судебном заседании Одинцов заявил, что отказывается от своего адвоката Юрия Григоренко, а также о намерении на заседании в среду отказаться от второго адвоката Александра Козлова. Коллегия судей удовлетворила заявление обвиняемого об отказе от адвоката. Одинцов не стал объяснять причины отказа, он сказал, что его семья намерена нанять других адвокатов. На время пока Одинцов не найдет новых адвокатов ему будет предоставлен бесплатный государственный защитник.

Судебный процесс находится на стадии исследования материалов уголовного дела. Сторона обвинения первой начала представлять свои доказательства. Однако защита Одинцова заявила, что часть из заявленных обвинением доказательств ничтожны, поскольку получены с нарушением установленных законодательством норм.

"Я считаю, что есть нарушения в порядке их истребования. Поэтому объективно говорить о том, что информация, содержащаяся в доказательствах, соответствует действительности, я не могу. Нельзя принести просто пачку копий, положить их в дело и считать их доказательством. Каждое доказательство проделывает определенный процессуальный путь для того, чтобы попасть в дело и являться допустимым", — сказал РИА Новости адвокат Одинцова Юрий Григоренко.

По его словам, представитель обвинения не предоставил подтверждений, что доказательства вины Одинцова получены в установленном порядке. Сам Одинцов ранее заявил, что виновным себя не признает.