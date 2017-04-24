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    В Донбассе с начала года почти на треть вырос пассажиропоток на КПП

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    Как сообщил пресс-секретарь Пограничной службы Украины Олег Слободян, на пунктах контроля на границе с Крымом количество граждан уменьшилось на 24% и почти вдвое - транспортных средств.
    КПП в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. На КПП на линии разграничения в Донбассе с начала года почти на треть вырос пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник пресс-секретарь Пограничной службы Украины Олег Слободян.

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    "Подвели статистику трафика через КПВВ на линии разграничения и на админгранице с временно оккупированным Крымом. Интересно, что в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество граждан на КПВВ на линии разграничения выросло на 27%, но транспорта — уменьшилось на 7%. В то же время в пунктах контроля на направлении оккупированного полуострова тенденция обратная: количество граждан уменьшилось на 24% и почти вдвое — транспортных средств", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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