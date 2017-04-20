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    Прокуратура Украины подала иск к авиакомпании РФ за полеты в Крыму

    (обновлено: )11501
    Указывается, что российской компании, которая осуществляет ежедневные полеты в Крым, предъявлен иск о взыскании более 10 миллионов гривен.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинская прокуратура подала иск к авиакомпании РФ о взыскании более 370 тысяч долларов за использование воздушного пространства в Крыму, говорится в сообщении прокуратуры Автономной республики Крым, которая продолжила функционировать в Украине после вхождения полуострова в состав РФ и сейчас базируется в Киеве.

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    "Установлено, что российской авиакомпанией, вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации 1981 года, Многостороннему соглашению об уплате маршрутных сборов и Воздушному кодексу Украины, не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", — говорится в сообщении.

    Указывается, что российской компании, которая осуществляет ежедневные полеты в Крым, предъявлен иск о взыскании более 10 миллионов гривен. При этом название компании в сообщении не уточняется.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко считает, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, при этом, по его мнению, Вашингтон не сможет поддерживать статус глобальной державы без четкой позиции по Украине.

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