Прокуратура Украины подала иск к авиакомпании РФ за полеты в Крыму

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинская прокуратура подала иск к авиакомпании РФ о взыскании более 370 тысяч долларов за использование воздушного пространства в Крыму, говорится в сообщении прокуратуры Автономной республики Крым, которая продолжила функционировать в Украине после вхождения полуострова в состав РФ и сейчас базируется в Киеве.

"Установлено, что российской авиакомпанией, вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации 1981 года, Многостороннему соглашению об уплате маршрутных сборов и Воздушному кодексу Украины, не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", — говорится в сообщении.

Указывается, что российской компании, которая осуществляет ежедневные полеты в Крым, предъявлен иск о взыскании более 10 миллионов гривен. При этом название компании в сообщении не уточняется.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко считает, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, при этом, по его мнению, Вашингтон не сможет поддерживать статус глобальной державы без четкой позиции по Украине.