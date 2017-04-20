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    Крым - исторически российская территория, РФ оттуда не уйдет - Фийон

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    Как заявил Франсуа Фийон, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.
    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Крым исторически является российской территорией, и РФ никогда не оставит полуостров, заявил кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон.

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    "Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", — сказал Фийон в интервью газете Figaro.

    По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.

    "Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения", — подчеркнул экс-премьер.

    По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Читайте также: Крым — фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

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