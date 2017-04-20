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    Общество

    В Крым прибыла делегация из Италии

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    Всего на полях ЯМЭФ побывает более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира, сообщают организаторы.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. В Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме прибывают делегации из различных стран мира, самая многочисленная — из Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из Симферополя со ссылкой на организаторов.

    В состав итальянской делегации вошло около 50 человек. В их числе представители региональных парламентов и исполнительных органов власти.

    "Итальянская делегация уже находится в Крыму", — сказали агентству в организационном отделе.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    По данным организаторов, всего на полях ЯМЭФ побывает более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира.

    В их числе бизнесмены и политики из Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Кипра, Австрии, Китая, Кореи, Латвии, Монголии, Новой Зеландии, Польши, Палестины, США, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.

    В марте Служба безопасности Украины запретила въезд в страну четырем политикам из Сербии и одному из Чехии в связи с посещением ими Крыма в годовщину присоединения полуострова к РФ, которое Киев считает аннексией.

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