В Крым прибыла делегация из Италии

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. В Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме прибывают делегации из различных стран мира, самая многочисленная — из Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из Симферополя со ссылкой на организаторов.

В состав итальянской делегации вошло около 50 человек. В их числе представители региональных парламентов и исполнительных органов власти.

"Итальянская делегация уже находится в Крыму", — сказали агентству в организационном отделе.

По данным организаторов, всего на полях ЯМЭФ побывает более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира.

В их числе бизнесмены и политики из Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Кипра, Австрии, Китая, Кореи, Латвии, Монголии, Новой Зеландии, Польши, Палестины, США, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.

В марте Служба безопасности Украины запретила въезд в страну четырем политикам из Сербии и одному из Чехии в связи с посещением ими Крыма в годовщину присоединения полуострова к РФ, которое Киев считает аннексией.