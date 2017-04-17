Полиция продолжает работать в усиленном режиме в Украине

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Для обеспечения безопасности граждан в выходные дни, связанные с Пасхальными праздниками, личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов. Кроме того, в областях во время поминальных дней будет усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений", — сообщает подробности полиция.

Правоохранители проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, и призывает граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на Пасху в Николаеве произошла массовая драка. В результате инцидента никто не пострадал.

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