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    Общество

    Полиция продолжает работать в усиленном режиме в Украине

    (обновлено: )6301
    В полиции сообщили, что в областях во время поминальных дней будет усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений.
    Сотрудники патрульной полиции в Украине. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Для обеспечения безопасности граждан в выходные дни, связанные с Пасхальными праздниками, личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

    На месте массовой драки в Николаеве
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    "Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов. Кроме того, в областях во время поминальных дней будет усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений", — сообщает подробности полиция.

    Правоохранители проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, и призывает граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

    Ранее сообщалось, что на Пасху в Николаеве произошла массовая драка. В результате инцидента никто не пострадал.

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